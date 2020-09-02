Тюменку, потерявшуюся в лесу, нашли в семи километрах от машины. Фото - pixabay.com.

Накануне, 1 сентября, семейная пара из Тюмени отправилась в лес за грибами у деревни Железный Перебор. Супругу в этот день пришлось изрядно понервничать: женщина вышла из машины и мгновенно исчезла из виду. Не дождавшийся жены, мужчина вызвал спасателей.

– Прибыв на место, спасатели проследовали в лесной массив и обнаружили потерявшуюся в семи километрах от машины, – рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области в лесу заблудился мужчина. Пенсионер блуждал в поисках места, где он оставил свой автомобиль. Спустя несколько часов безуспешных поисков дезориентированный грибник позвонил полицейским.

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