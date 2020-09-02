В Тюмени «Тойота» сбила девочку на зебре. Скриншот из видео Владимира Каровца.

В Тюмени накануне, 1 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. На улице Николая Федорова «Тойота Королла» сбила 14-летнюю девочку. Инцидент произошел в районе дома № 17 примерно в половине шестого вечера.

– По предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал. Водитель иномарки начал разворачиваться на проезжей части, чтобы не попасть в пробку, и сбил ребенка, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, уточнив, что девочка получила различные травмы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что вчера на пересечении улиц Николая Федорова и Широтной произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи. Автомобиль с медиками не пропустила «Лада Приора». Четверо пациентов (из них трое – это сотрудники скорой помощи), были госпитализированы в областную клиническую больницу № 2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени медики попали в ДТП. Скорую не пропустила «Приора»

К пациенту отправили другую бригаду (подробнее)