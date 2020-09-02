«Нужны по работе». Под Тюменью остановили иностранца с липовыми водительскими правами

Под Тюменью остановили иностранца с липовыми водительскими правами. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники ДПС в районе поселка Богандинский остановили автомобиль, которым управлял гражданин одной из бывших советских республик. В ходе проверки документов у инспекторов возникло подозрение, что автолюбитель предъявил поддельное водительское удостоверение.

– 29-летний мужчина рассказал, что удостоверение ему потребовалось для передвижения по рабочим вопросам. Он заказал его в интернете, заплатив 15 тысяч рублей. Автолюбитель знал, что нарушает закон, однако это его не остановило. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что предъявленный документ действительно является поддельным, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.