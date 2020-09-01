В Тюмени раньше срока снесут аварийный дом с аммиаком. Фото - ОНФ.

Тюменская прокуратура провела проверку по информации от ОНФ об опасном двухэтажном жилом доме на улице 70 лет Октября. Скорого расселения жильцов удалось добиться только через суд.

Этот дом признали аварийным два года назад. Кирпичная кладка фундамента разрушена на 90%, а стены дома повреждены грибковой плесенью. Аварийное состояние имеют перекрытия и инженерные сети. Кроме того, содержание аммиака в помещениях МКД значительно превышает предельно допустимую норму, а ведь газы ухудшают состояние здоровья жильцов, в том числе и детей.

– Установленный администрацией города срок расселения дома до первого января 2030 года является чрезвычайно длительным. Главе города было внесено представление о досрочном расселении опасного дома, однако меры не были приняты, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство обратилось в суд. Там требования прокуратуры удовлетворили. Теперь специалисты будут контролировать исполнение судебного решения.

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