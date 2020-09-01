«Испугался и уехал». Тюменские гаишники нашли водителя, насмерть сбившего пешехода

Тюменские гаишники нашли водителя, насмерть сбившего пешехода.Фото - ГИБДД Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который накануне утром, 31 августа, на 12-м километре Велижанского тракта насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Им оказался 27-летний житель областного центра, у которого нет водительских прав.

Примечательно, что мужчина не один раз нарушал правила дорожного движения. Так, чуть больше года назад его задержали пьяным за рулем, приговорив тогда к 10 суткам ареста. Однако заключение никак не повлияло на злоумышленника, его еще дважды заставали нетрезвым за рулем и штрафовали. В этом году 1 января он снова провинился, его лишили прав. А вчера сбил пешехода, который скончался от полученных травм.

– За оставление места ДТП на водителя составлен административный материал. За отсутствие прав положен арест до пятнадцати суток, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области.

«Дорожный рецидивист» сказал, что испугался, когда сбил человека, поэтому и уехал с места аварии.