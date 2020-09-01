Тюменские улицы засадят липами и ивами

Тюменские улицы засадят липой и ивами. фото - МКУ «ЛесПаркХоз».

В Тюмени наступили благоприятные агротехнические сроки для осенней высадки зелёных насаждений. С сентября по ноябрь специалисты высадят новые крупномерные саженцы на территориях, где были снесены аварийные деревья, а также в местах создания новых зелёных зон.

– На улицах появятся липа мелколистная, рябина обыкновенная, ива шаровидная и берёза. Работы по посадке зеленых насаждений ведутся под контролем наших специалистов, – сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз».

В компании напомнили, что в соответствии с планом озеленения города, в текущем году планируется высадить более восьми тысяч крупномерных саженцев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице план по озеленению на 2020 год был разработан с учетом потребности. Он синхронизирован с работами дорожных служб, ресурсоснабжающих организаций.

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