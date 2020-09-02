Погода на 2 сентября в Тюмени: дождь, похолодание

В Тюмени ожидается дождь и похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 сентября, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается сильный дождь, но к вечеру он должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью будет плюс 18 – 19 градусов, днем – плюс 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 10 – 13 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

2 сентября отмечается день пророка Самуила. Начинают собираться в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. На огороде пора дергать свеклу и морковь – огороду кланяться. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром, то осень будет долгой.