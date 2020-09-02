Мошенник-«психолог» заставил тюменского собачника перевести ему деньги. Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию поступила информация о факте мошенничества. 50-летний мужчина сообщил, что попался на уловки телефонного мошенника и потерял деньги.

Потерпевший на одном из интернет-сервисов откликнулся на объявление о продаже щенка. Доверчивый гражданин вступил в диалог с лжепродавцом в мессенджере. Мошенник во время беседы использовал психологическую тактику и сообщил, что сначала необходимо заплатить, а уже после получить животное.

– Заявитель выполнил условия злоумышленника и перевел около девяти тысяч рублей на указанный им банковский счёт. Спустя время тюменец осознал, что общался с мошенником, и обратился за помощью в полицию, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность преступника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.