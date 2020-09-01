«Комсомолка» анонсировала пятый Всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». Фото - pixabay.com.

«Комсомолка» в пятый раз (совместно с компанией «Росгосстрах») проводит всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». В прошлом году было задействовано порядка 1 200 работ – это рекорд на сегодняшний день.

Для того чтобы стать участником мероприятия, необходимо прислать снимки с изображением своих любимых мест на территории России, с указанием, естественно, самого места, а также где и когда была сделана фотография. Можно написать и короткий рассказ, чем запомнилось вам это место.

Фото появятся на сайте «Комсомолки». Оценивать их будут два жюри: состоящее из читателей газеты и сайта и профессиональное. Победитель, выбранный профессиональным жюри, получит сертификат на туристическую поездку по России. Победитель же народного голосования, а также 11 финалистов, выбранных профессиональным жюри, заберут сувенирную продукцию от «Росгосстраха» и книжные новинки от «КП».

Ждем ваши работы на сайте kp.ru с 27 августа по 25 сентября. Подведение итогов – 8 октября 2020 года.

На конкурс принимаются фотографии в формате jpg или jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб.

ВАЖНО! Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

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