Тюменский транспортный прокурор примет у себя жителей деревни Ачиры. Фото - pixabay.com

Завтра, 2 сентября, транспортный прокурор Анатолий Орлов проведет прием жителей деревни Ачиры Тобольского района. Встречи состоятся с 15.00 до 16.00 минут.

– Прием состоится по поручению руководства Уральской транспортной прокуратуры. Желающим обратиться на прием необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, – сообщили в ведомстве.

Встреча с жителями состоится в здании администрации Ачирского сельского поселения по адресу, которое находится в деревне Ачиры на улице Левобережной, 52.