Спортшколы Тюмени готовятся к открытию после длительного карантина. Фото - pixabay.com.

Занятия в тюменских спортшколах начинаются с 15 сентября. В настоящее время ДЮСШ готовятся к открытию, отрабатывая алгоритмы действий по профилактике распространения COVID-19.

– В связи с тем, что в регионе разрешили проводить тренировочные сборы и спортивные соревнований областного и федерального уровня, в сентябре в «Жемчужине Сибири» пройдут чемпионат России по летнему биатлону и чемпионат России по лыжероллерам, а в Увате – первенство РФ по биатлону, – рассказал начальник управления департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Тюменской области Сергей Вотинов.

Он напомнил, что спортсмены старше 18 лет – члены сборных команд Тюменской области и РФ – теперь могут покидать пределы региона для участия в состязаниях федерального уровня.

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