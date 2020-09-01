Тюменцы взыскали более полумиллиона рублей с турагента за испорченный отдых в Турции. Фото - pixabay.com.

В Тюмени с турагента взыскали крупную сумму за испорченный отдых клиентов. Руководитель фирмы выплатит пострадавшим туристам их убытки, неустойки, компенсирует моральный вред и заплатит штраф.

Группа туристов из шести человек приобрела в ИП Плясунова С.Б. путевку в Турцию. Стоимость договора – 245 тысяч рублей – они оплатили полностью. Однако в зарубежной стране им сообщили по телефону, что бронь номеров в отеле снята, да и обратные билеты им тоже придется покупать самим.

– Туристам пришлось самостоятельно оплачивать номера в отеле, трансфер и авиабилеты, чтобы вернуться домой. Позже оказалось, что договорные отношения между туроператором и турагентом отсутствуют, но отдыхающим об этом сообщили слишком поздно. Тюменцы обратились в суд, – рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В итоге турагент выплатит истцу убытки (100 442 рубля), неустойку (245 тысяч), компенсацию морального вреда (пять тысяч). Кроме того, с фирмы взыщут более 175 тысяч рублей за уклонение от добровольного удовлетворения требований потребителя.