В Тобольске мужчина «охотился» на людей с арбалетом. Фото - соцсети.

В Тобольске мужчина объявил охоту на местных жителей. Горожане в социальных сетях пожаловались, что незнакомец ходит по улицам и пугает прохожих арбалетом. Оружие злоумышленник достал из рюкзака.

– Он начал им размахивать, целясь в группы людей и автомобилистов. Можно разглядеть, что при нем были арбалет и оружие, похожее на огнестрельное, – пишут тоболяки.

По словам очевидцев, мужчина вел себя вызывающе и провоцировал окружающих выкриками и оскорбительными жестами. Позже по его душу нагрянули полицейские.

В тобольской полиции отметили, что неадекватный мужчина действительно был задержан стражами порядка и доставлен в отдел. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает «МегаТюмень».