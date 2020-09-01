В Тюмени 61-летний мужчина порезал ягодицу возлюбленной. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация о женщине, здоровью которой причинили вред. Выехавший на место происшествия участковый уполномоченный выяснил, что горожанка пострадала от рук сожителя.

Как оказалось, 61-летний житель областного центра в своей квартире спровоцировал конфликт из-за личной неприязни с возлюбленной. В результате возникшей ссоры злоумышленник схватил нож и порезал женщине ягодицу и колено.

– С телесными повреждениями потерпевшую госпитализировали в больницу. Фигурант в совершении преступления сознался, он задержан участковым уполномоченным полиции, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В ведомстве уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.