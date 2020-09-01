Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 сентября 2020 года увеличилось на 49 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 7 820 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 12 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7016), семь детей заболели (за минувшие сутки), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 150 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 753 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 123 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 318 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровело 815 705 человек.