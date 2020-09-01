В Тюмени ко Дню знаний отремонтировали дороги у школ. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

В Тюмени сегодня, 1 сентября, специалисты завершили основной этап ремонта дороги улицы Первомайской, где расположена школа № 25. Теперь учащимся и их родителям обеспечена безопасная дорога в образовательное учреждение.

– Первоочередная задача – отремонтировать дорожное полотно – выполнена. В настоящее время ремонт находится в завершающей стадии: верхний слой асфальтобетонного покрытия уложен, сейчас будет обустраиваться верхний слой на заездных площадках и у остановочных павильонов, вскоре будет нанесена разметка. Сейчас на объекте работают сетевые организации, – рассказал заместитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Сорокин.

Он отметил, что в этом году дорожники устраняют колейность на центральных улицах. Всего же за сезон в городе планируется отремонтировать более 40 километров автодорог.