В тюменских селах ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области на территории сел Сладково и Бердюжье, а также деревни Гагарина в пробах биологического материала от домашней птицы в личных подсобных хозяйствах нашли РНК вируса гриппа птиц типа А. В связи с этим введен режим «Чрезвычайная ситуация».

– Режим продлится до особого распоряжения. Весь этот период органы управления и силы районных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы РСЧС переведены в должный режим функционирования. В районах установили местный уровень реагирования. Установлены необходимые зоны, в том числе по наблюдению, созданы и оборудованы дезбарьеры и указатели, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что круглосуточно работают дежурные посты, транспорт дезинфицируют, а население информируют о профилактических мероприятиях. В зоне карантина трудятся сотрудники всех необходимых профильных структур. Ситуация, по словам спасателей, находится под полным контролем.