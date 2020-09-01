Для жителей Тюмени откроют новое необычное место отдыха. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации.

В Тюмени совсем скоро откроется новое необычное место отдыха – событийный парк у озера Алебашево. Здесь появятся плавучая сцена, кинотеатр на воде, а также трибуны под открытым небом. Идею по благоустройству территории поддержали сами горожане.

– Проект получился многогранным, здесь удалось учесть интересы жителей нашего города, представителей бизнеса и различных общественных организаций. Совместное участие будет не только в проектировании, но и в реализации самого проекта. Более того, управлять новой общественной территорией также планируется сообща, – отметил мэр областной столицы Руслан Кухарук.

По словам директора центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяны Журавлёвой, сейчас площадка еще обустраивается. Однако уже подано несколько заявок от общественных организаций на проведение различных мероприятий. Первые события запланированы на начало сентября.

– Разработка проектно-сметной документации по обустройству прибрежной территории – очень сложный и долгий процесс. Радует, что пока идет нормативная работа, здесь уже начались преобразования. Проект также является частью стандарта гражданского участия в создании комфортной городской среды, – отметила Татьяна Андреевна.