На тюменской трассе в ДТП погибли водитель «Лады» и девочка. Фото - ГИБДД Тюменской области.

Сегодня, 1 сентября, на 141-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Омутинском районе произошла трагедия. Здесь столкнулись ВАЗ 21093 и КамАЗ. Первая осенняя ночь стала последним днем жизни для двух человек.

– По предварительным данным, «Лада» выехала на встречную полосу. На записи видеорегистратора видно, что машину неожиданно начинает разворачивать на дороге и боком выносит прямо под большегруз, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в страшной аварии погибли жители Ишима: 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка. Также стало известно, что мужчина получил права два года назад. В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.