Волонтёры культуры провели в Ембаево лекторий с мастер-классом

Лекторий с мастер-классом для всех желающих провели волонтёры культуры Тюменской области и команда проекта «Том Сойер Фест – Ембаево». Как сообщили в региональном департаменте культуры, событие прошло в рамках полезной программы окружного форума добровольцев Сибирского и Уральского федеральных округов «Добро за Уралом».

Площадкой лектория выбрали исторический объект конца XIX века в селе Ембаево (ул. Свободы, 88). Сейчас здесь активно ведутся восстановительные работы в рамках фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Об истории и архитектуре дома, особенностях дореволюционных принципов планирования подобных усадеб и технологий их строительства участникам рассказали координатор проекта Марсель Фаттахов и хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина.

А ещё участникам презентовали найденные во время работ экспонаты. В их числе монеты 1916 – 1938 годов, дореволюционные утюг и амбарный замок, кукла послевоенного периода. Кроме того, добровольцы попробовали очистить и восстановить оконные рамы на цокольном этаже.

Отметим, что региональное сообщество движения «Волонтеры культуры» Тюменской области создано на базе структурного подразделения исторического парка «Россия – моя история» в мае 2019 года. Среди основных направлений деятельности опорного центра – работа с учреждениями культуры, содействие в реализации творческих и социокультурных проектов, сохранение культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры.

Подробности работы регионального опорного центра «Волонтеры культуры» можно узнать по телефону 8 (3452) 68-78-21.