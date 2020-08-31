Беспилотники, закупленные в рамках нацпроекта «Экология», помогают обнаружить лесные пожары

Тюменская авиабаза в 2020 году впервые закупила собственные беспилотники. Это восемь беспилотных воздушных судов вертолётного типа: квадрокоптеры DJI Mavic 2 Enterprise и два беспилотника самолётного типа Zala 427-08Т. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, квадрокоптеры закуплены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Вся техника оборудована видеокамерами и тепловизорами, чтобы вовремя обнаружить возгорания в лесах. Такие беспилотники помогают специалистам оперативно оценивать масштабы горения леса, определять направление распространения огня, находить пути подъезда техники для оперативного тушения. Грамотно проведенная разведка местности позволит быстрее справляться со стихией.

По словам оператора беспилотных летательных аппаратов ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Игоря Сединкина, по заданию ГКУ «Тюменское управление лесами» было обследовано порядка 10 тысяч гектаров лесного фонда.

– Для обследования лесов мы проезжаем максимально возможное расстояние на машине там, где есть дороги. Затем запускаем беспилотник в сторону планируемого участка. Аппарат пролетает два-три участка, и мы уже знаем, можно там планировать те или иные мероприятия или нельзя. Участки под государственное задание следующего года закладываются уже сейчас – летом, осенью. Сейчас мы как раз проводим исследования участков по поручению Тюменского управления лесами для внесения корректировок в госзадание, – отметил Игорь Седикин.

Он подчеркнул, что беспилотники незаменимы на труднодоступных участков, где нет подъездов, чтобы качественно обследовать территории.