Тюменские старшеклассники поборются за стипендии на Международном конкурсе по математике

Старшеклассники из Тюменской области примут участие в VII международном конкурсе CS Group по математике «Я решаю!». Как сообщили в департаменте общественных связей, массовых коммуникаций и молодёжной политике, ученики 9 – 11 классов проверят знания и поборются за ценные призы и годовые стипендии. Они будут выплачены победителям при условии поступления в вузы на технические специальности.

Конкурс по математике для старшеклассников проводится уже семь лет. Инициатива направлена на то, чтобы найти и поддержать талантливых школьников из российских городов. По традиции конкурс пройдёт в три этапа: два онлайн-тура и очный финал, который пройдёт в январе 2021 года в инновационном кластере «Технополис GS». С 2013 года его участниками стали более 28 тысяч старшеклассников, 22 победителя поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и выполнить предложенные задания. Первый онлайн-тур пройдет с 7 сентября по 8 ноября 2020 года. Тысяча учеников, набравших наибольшее количество баллов, примет участие во втором онлайн-туре.

Учитывая успехи в математике на многих статусных мероприятиях (Всероссийской олимпиаде школьников, межрегиональном турнире юных математиков (ТЮМ72), международном математическом турнире «Кубок памяти А. Н. Колмогорова»), можно утверждать, что у наших ребят есть хорошие перспективы. Кроме того, в 2020 году сразу 8 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по математике.