В Тюмени «серебряные» добровольцы создали букеты «С любовью от бабушки»

Резиденты «Штаб-квартиры серебряного добровольчества» в преддверии Дня знаний приняли участие в акции «С любовью от бабушки». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, волонтёры провели благотворительный мастер-класс по созданию школьного букета в одном из местных ресторанов. Главный символ торжества добровольцам помогла изготовить мастер флористики Алёна Берсенева.

Проект «Штаб-квартира серебряных добровольцев» реализует областной геронтологический центр. Он соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Для воссоздания классической атмосферы праздника в композициях серебряные активистки использовали традиционные виды садовых цветов. Все созданные букеты будут переданы многодетным семьям.

Как рассказали сами флористы 55+, первое сентября – важный день для школьников и их родителей.

– Каждый знает и помнит, с каким трепетным чувством возвращался в свой класс после каникул и дарил букет цветов любимой учительнице. Нам приятно стать частью этого праздника, и мы надеемся, что наш маленький вклад в это большое событие принесет много положительных эмоций детям и тем, кто радостно встречает их в стенах родных школ, – отметили добровольцы.

Подробности о мероприятии можно узнать по телефону отдела по содействию активному долголетию (3452) 51-50-51 или на сайте.