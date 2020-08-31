Тюменский мюзикл «Сказка 1001 ночи» поборется за звание лучшего музыкального спектакля для детей

Тюменский мюзикл «Сказка 1001 ночи» поборется за звание лучшего музыкального спектакля детей. Фото: ТБДТ

Номинацию «Лучший музыкальный спектакль для детей» получила постановка «Сказка 1001 ночи» режиссёра и хореографа Сергея Захарина. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, спектакль поучаствует в конкурсном отборе в рамках III Международного большого детского фестиваля.

Мероприятие стартует в Москве 18 октября, сейчас организаторы формируют афишу. Тюменский театр сыграет в столице мюзикл для всей семьи «Сказка 1001 ночи». Закрытие фестиваля состоится 13 ноября в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. На своих площадках событие представит разнообразие форматов и жанров искусства, адресованного детям.

Несмотря на то что Международный большой детский фестиваль мультижанровый, театральное искусство по традиции составляет основную часть фестивальной афиши. В программе: профессиональные драматические и музыкальные театры, театры кукол, театры юного зрителя из России, стран СНГ и зарубежья. В 2020 году из 365 заявок экспертный совет отобрал 44 спектакля из 26 городов.

В театральной программе конкурс проводится в следующих номинациях:

– Лучший драматический спектакль для детей (младшая и старшая возрастная категория).

– Лучший спектакль театра кукол для детей (младшая и старшая возрастная категория).

– Лучший музыкальный спектакль для детей (младшая и старшая возрастная категория).

Победителей определит детско-юношеское жюри, желаем нашим театралам удачи!