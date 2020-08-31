В Тюменской области придумали новый вид спорта для людей-инвалидов

На окружном форуме добровольцев «Добро за Уралом» состоялся первый спортивный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья по игре в текбол. Как сообщили в департаменте социального развития региона, мероприятие состоялось на спортивной уличной площадке тюменской гимназии № 21.

Провести новую игру, включающую в себя текбол, текис, текволей, текпонг и кветч, решил опорный центр инклюзивного добровольчества Тюменской области при Тюменской региональной организации инвалидов. Основатель текбола Шамиль Герейханов поддержал предложение провести совместный турнир и пригласил участников на ежедневные тренировки на площадке гимназии.

По мнению исполнительного директора Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Тюменской области Татьяны Скворцовой, заместителя председателя Тюменской областной организации ВОИ Андрея Бекирова и главного судьи соревнований Шамиля Герейханова, текбол должен стать не только олимпийским, но и адаптивным видом спорта. Дело в том, что молодёжь уже заинтересовалась новым видом спорта, а для людей-инвалидов новая дисциплина может стать реабилитацией и возможностью для самореализации.

Текбол – это теннис с пляжными ракетками и зелёным мячом, а текволей – волейбол. По окончании мастер-классов от тренеров и главного судьи, пробной тренировки участники разделились на команды, заняв позиции за игровыми столами. Партии играли два на два. Турнир по текболу показал, что в любом спорте, где есть место добру и пониманию, товариществу и поддержке, воле и упорству, проигравших быть не может.