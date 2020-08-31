Все школы Тюменской области подключены к электронной информационной системе

Абсолютно все школы Тюменской области с успехом подключены к автоматизированной информационной системе «Электронная школа». Как сообщили в департаменте информатизации региона, на сайте можно получить полную информацию об учебном процессе и успеваемости ребёнка, портфолио ученика, расписание школьных занятий, посещаемость, домашние задания и оценки.

Сервис «Почта» поможет родителям задать вопрос классному руководителю и получить ответ, а сервис «Транспортная карта» позволит отслеживать баланс транспортной карты ребёнка. При помощи раздела «Питание» можно заказать меню и оплатить питание школьника.

Как войти в систему «Электронная школа»?

- Пройти регистрацию на портале esia.gosuslugi.ru.

- В веб-браузере перейти по ссылке https://school.72to.ru/.

- На открывшейся странице нажать на кнопку «Войти через госуслуги».

- В открывшемся окне ввести логин (номер телефона, адрес электронной почты или СНИЛС, то есть с помощью чего вы регистрировались на портале госуслуг) и пароль от личного кабинета госуслуг.

Все работы по улучшению информационных систем и сервисов, портала госуслуг Тюменской области, в том числе системы «Электронная школа», ведутся в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».