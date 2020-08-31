В Тюменской области запущен публичный градостроительный портал

Публичный градостроительный портал для граждан и организаций запущен для развития государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Тюменской области. Цели и задачи по работе с информационными системами, а также порталом услуг Тюменской области отражены в региональном проекте «Цифровое государственное управление», реализующемся в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, на портале можно найти схему территориального планирования, генпланы муниципальных образований, карту градостроительного зонирования по Тюменской области, а также материалы по Тюмени, включающие в себя генеральный план, проекты планировки, проекты межевания и правила землепользования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что навигатор геоданных создали в Тюменской области в рамках развития и модернизации регионального геопортала. Как сообщили в департаменте информатизации региона, развитие ресурса реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Геопортал необходим для организации визуального представления векторных и семантических данных, которые есть на геопортале. Ссылка на навигатор геоданных размещена в шапке главной страницы геопортала.