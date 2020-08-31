Тюменские НКО получили гранты на развитие гражданского общества

Двенадцать организаций Тюменской области стали победителями конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Как сообщили в департаменте социального развития региона, победителей специального конкурса Фонда президентских грантов определил координационный комитет по проведению конкурсов.

Все организации получат гранты президента РФ на общую сумму более 18 миллионов рублей. Всего же по итогам спецконкурса 2020 года победителями оказались 900 российских организацией, а реализация поддержанных социальных проектов начнётся уже с 1 сентября.

Конкурс, который уже стал третьим в 2020 году, стартовал 16 июня по указанию Владимира Путина. На этот раз НКО представили почти 3,9 тысячи проектов. Он проходил по трём направлениям: «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

Наиболее популярным грантовым направлением среди тюменских НКО оказалось «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (7 проектов из 12). Самая большая сумма среди тюменских СО НКО будет предоставлена проекту «Мобильная служба проката технических средств реабилитации» (почти 3 млн рублей) Тюменской областной региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

По итогам трех конкурсов 2020 года 65 тюменских социально ориентированных НКО стали победителями президентских грантов, сумма их грантовой поддержки составила более 89 млн рублей. Подробности о СО НКО-победителях трех конкурсов 2020 года можно узнать в приложении.