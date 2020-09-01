Погода на 1 сентября в Тюмени: облачно, прохладно

В Тюмени неожиданно жарко. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 1 сентября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 – 16 градусов, днем – плюс 25 – 27. Вечером столбики термометров покажут 19 – 22 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили: если 1 сентября дует ветер с севера – осень холодная будет, а если с юга – теплая.