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Тоболячку обманул «начальник», заставив перевести на его счет деньги компании

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим БегунВадимБегун
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Тоболячку обманул «начальник», заставив перевести на его счет деньги компании. Фото - pixabay.com.

Тоболячку обманул «начальник», заставив перевести на его счет деньги компании. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении денег обратилась менеджер одной из микрофинансовых организаций города. Заявительница пояснила, что ей позвонил мужчина и представился генеральным директором компании.

– Звонивший попросил перевести деньги на определенные счета. Злоумышленник торопил девушку и попросил провести операции незамедлительно. Тоболячка на указанные мошенником счета перевела 65 тысяч рублей. Только после этого сотрудница позвонила своему непосредственному руководителю, который и пояснил ей, что та попалась на уловку мошенника, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника и просят граждан быть более бдительными.

Криминал