У тоболяка во время дружеского застолья похитили золотой браслет. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции от 34-летнего мужчины поступило сообщение, что у него похитили золотой браслет стоимостью 10 тысяч рублей. До этого заявитель распивал алкоголь в компании знакомых. Во время застолья он снял браслет и положил на журнальный стол, а проснувшись, обнаружил его пропажу.

Стражи порядка установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали 24-летнего тоболяка. Мужчина свою вину признал и пояснил, что воспользовался тем, что владелец браслета спит, и похитил золотое изделие. Драгоценность фигурант сдал в ломбард.

– Вырученные четыре тысячи рублей он потратил на приобретение спиртного. В настоящее время задержанный выкупил браслет из ломбарда, сотрудниками полиции он изъят и возвращен законному владельцу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.