Более 1 300 тюменских детей покусали клещи. Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В Тюменской области только за прошедшую неделю в инфекционную клиническую больницу обратилось 76 человек, включая 25 детей, с укусами клещей. Всего с начала сезона активности клещей в медучреждение пришли 6 493 жителя, из которых 1 337 – несовершеннолетние.

– Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой, капюшоном. Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. По-прежнему можно поставить прививку от клещевого энцефалита. Однако даже ускоренную вакцинацию нужно завершить за две недели до выхода на местность, где вы можете встретиться с клещом, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве отметили, что заразиться инфекцией можно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, поэтому медики не рекомендуют пытаться самостоятельно извлекать клеща. Лучше сразу же обратиться в медицинское учреждение. Там правильно снимут клеща, поместят в оптимальные условия для хранения, чтобы в дальнейшем исследовать.