«Неудачный заплыв?» В одном из домов Тюмени отключили воду из-за ласта

В одном из домов Тюмени отключили воду из-за ласты. Фото - "Росводоканал Тюмень".

Сегодня, 31 августа, видавшие многое специалисты «Росводоканала» были просто изумлены находкой, которая стала причиной засора канализации. В коллекторе канализации по адресу Мельникайте, 115 обнаружили ласт.

– Целеустремленности того, кто сбросил ласт в канализацию, надо отдать должное – для этого надо было поднять тяжеленную железную крышку с риском раздавить себе пальцы. К тому же, вернувшись домой, можно обнаружить, что из-за искусственного засора до приезда бригады водоканала в доме отключили воду. Определенно гражданин упорно шел к своей цели, только зачем? – вопрошают в «Росводоканал Тюмень».

В компании отметили, что их бригаде пришлось трудиться около часа, чтобы достать ласт из трубы. Специалисты раздумывают, как в будущем предотвратить подобные случаи. Может быть, ставить табличку «Купание запрещено»?