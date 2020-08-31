Тюменские следователи обвиняют сотрудника магазина в смерти клиента. Фото с сайта СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении специалиста цепи поставок гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен». Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

– Вечером 4 августа 2020 года специалисту предстояло на автопогрузчике погрузить палету со 104 плитами из древесной стружки и еще 66 плит, уложенных поверх нее. При погрузке в автомобиль в зоне уличной торговли незакрепленные строительные материалы упали на покупателя, находившегося рядом. От полученных травм он скончался, – напомнили обстоятельства произошедшего в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, причиной происшествия стали нарушения правил охраны специалистом цепи поставок. Так, согласно правилам, подобные работы не должны проходить при людях. Товар надо было надежно закрепить и при движении подавать звуковые сигналы. Все эти нормы обвиняемый нарушил. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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