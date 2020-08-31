Педагоги Тюменского района обсудили подготовку молодых специалистов

В необычном формате прошла конференция педагогических работников Тюменского района «Становление новых смыслов и закрепление позиций в образовательной деятельности в условиях вызовов «2020». Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Образование».

Первый день полностью прошёл онлайн. В четырёх тематических виртуальных залах приняли участие более тысячи педагогов района из 78 точек доступа. Они обсудили формирование Soft Skills и Hard Skills у обучающихся школ и воспитанников детских садов. Этот день показал, насколько сфера образования в Тюменском районе продвинулась технологически и в части программного обеспечения.

Во второй день представители педагогической общественности встретились на площадке Open Space на базе Луговской школы. Это первая оффлайн-встреча педагогов после общения только на дистанционных платформах во время пандемии. Мероприятие состоялось с соблюдением всех санитарных норм в коворкинг-зоне и деловой зоне.

Помимо всего прочего, обсудили педагоги подготовку молодых специалистов, помощь и адаптацию в коллективе.