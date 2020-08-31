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«Яндекс.Лицей» набирает тюменских школьников на курсы по программированию

Обучение проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
Алексеев АнатолийАлексеевАнатолий
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«Яндекс.Лицей» набирает тюменских школьников на курсы по программированию

«Яндекс.Лицей» набирает тюменских школьников на курсы по программированию

Очередной набор на бесплатные очные курсы по программированию для школьников в «Яндекс. Лицей» стартует в Тюменской области. Чтобы поступить в одну из крупнейших IT-компаний страны, с 30 августа по 10 сентября ребятам нужно успешно написать тест на умение логически мыслить на сайте проекта, а затем пройти собеседование с преподавателем «Яндекс.Лицея». Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В Тюменской области он работает при поддержке регионального департамента информатизации.

«Яндекс.Лицей» принимает учеников 8-9 классов, которые обучаются два года. Первый год ребята изучают один из популярных языков программирования (Python), который используется на Youtube, и в NASA, и в Яндексе. Второй год посвящён основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. В конце обучения школьники получат навыки junior-программиста и научатся создавать собственных чат-ботов, игры и веб-приложения.

Как рассказала руководитель «Яндекс. Лицея» Марина Суслова, программа даёт ребятам отличный профессиональный старт. По её словам, школьники получают системные знания в области программирования и представление о востребованной сегодня профессии.

- Ребята будут уверенно чувствовать себя не только на хакатонах по программированию, но и в любой сфере, которую они выберут для своего будущего развития, — отметила она.

Отметим, что «Яндекс.Лицей» набирает слушателей уже в четвёртый раз. Всего в Тюменской области будут работать 8 площадок, из которых 7 находятся в Тюмени и одна – в Тобольске. В зависимости от эпидемиологической ситуации, занятия будут проходить как очно, так и дистанционно.

Образование