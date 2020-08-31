Вице-губернатор Тюменской области ушел на самоизоляцию. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.

В тюменском оперштабе прокомментировали сведения о якобы госпитализации заболевшего коронавирусом вице-губернатора региона Сергея Сарычева. Оказывается, эта информация не соответствует действительности.

– В больнице находится родственник вице-губернатора. В связи с этим и в соответствии с правилами Сергей Михайлович находится на самоизоляции. Чувствует себя хорошо, – заявили в оперштабе.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев получил знак отличия за заслуги перед регионом. Высокую награду выдающемуся политику вручили на торжественном приеме, посвященном 75-летию со дня образования региона.

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