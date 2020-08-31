«Раздался оглушительный крик». В Тюмени малышка упала на спину со стульчика для кормления

В Тюмени малышка упала на спину со стульчика для кормления. Фото - pixabay.com.

В Тюмени накануне, 30 августа, в одной из квартир произошло ЧП: девятимесячная девочка выпала из стульчика для кормления и стала истошно кричать. После инцидента малышка сразу уснула, однако испуганные родители все же вызвали скорую помощь.

Звонок медикам поступил в 11.15: «Отвернулась на секунду, а она уже летит вниз и падает плашмя на спину. Головой ударилась, но из-за густых волос не могу разглядеть шишку». Специалисты прибыли на место спустя 15 минут. Они зафиксировали воротником шейный отдел позвоночника девочки и транспортировали ее в областную клиническую больницу № 2. После ее направили на амбулаторное наблюдение: к счастью, осложнений и серьезных травм врачи стационара не выявили.

– В подобных ситуациях родителям и родственникам нужно взять себя в руки и не паниковать, подвергая стрессу и без того напуганного ребенка. Важно исключить резкие движения головы у пострадавшего: не трясите, не прижимайте к себе, а уложите ребенка на ровную поверхность (без подушки). И вызовите бригаду скорой помощи: со стационарного телефона по номеру 03, с сотового – 103, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.