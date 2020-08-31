В Тюмени продают здание ночлежки для бедных. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени продают здание ночлежного дома общества попечения о бедных, которое было построено в 1903 году на средства действительного статского советника Николая Ивановича Давыдовского. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального департамента имущественных отношений.

Строение признано объектом культурного наследия регионального значения. Его можно приобрести за один рубль. Однако при этом придется выкупить земельный участок под ним, начальная цена на который составляет 10 215 000 рублей.

– Собственнику необходимо будет провести работы по сохранению двухэтажного объекта площадью 872,5 квадратных метра, земельный участок – 1 582 квадрата. Вид разрешенного использования земельных участков – здравоохранение. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 сентября включительно. Итоги конкурса будут подведены 16 сентября, – добавили в ведомстве.

Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в конкурсе размещены на официальной странице департамента в разделе «Информация о проведении торгов». Также можно уточнить детали, позвонив специалистам департамента по телефону (3452) 69-01-78.