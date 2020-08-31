В Тюмени дети с аутизмом обучаются коммуникации с помощью карточек PECS. Фото - АНО "Центр коррекции аутизма "Новые горизонты".

Уже целый месяц в АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты»реализуется проект «Пойми меня». В рамках проекта дети с аутизмом и ментальными нарушениями развития, не умеющие разговаривать, обучаются коммуникации с помощью карточек PECS.

– Система альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS применяется во всем мире, с ее помощью невербальные дети могут успешно общаться и доносить до окружающих свои мысли, – поясняет задачи проекта Наталия Ситова, руководитель АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты». – В нашем проекте участвуют 10 детей. Безусловно, скорость освоения этапов системы альтернативной коммуникации у каждого ребенка своя. Однако те результаты, которых мы достигли на сегодняшний день, уже радуют.

Фото - АНО "Центр коррекции аутизма "Новые горизонты".

Проект «Пойми меня» реализуется на средства благотворительного фонда «Вклад в будущее».