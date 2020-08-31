В Тюменской области – очередная смерть от коронавируса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области скончалась еще одна пациентка с подтвержденный диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Местной жительнице было всего 44 года.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина с быстро прогрессирующей двусторонней тотальной вирусной пневмонией. За весь период пандемии в регионе умер 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 7771), шесть человек выздоровели (за весь период выздоровели 7004), четыре ребенка (заболели за минувшие сутки), девять пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 246 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 423 человека находятся на перевахтовке.

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