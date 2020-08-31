В Тюмени мужчина заколол возлюбленную ножом на глазах у подруг. Фото: Ольга Крыльцова

В минувшие выходные в городскую полицию поступило сообщение из больницы. Медики сообщили, что к ним поступила 42-летняя тюменка с телесными повреждениями. Стражи порядка по горячим следам задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя. Потерпевшая и злоумышленник являются сожителями.

В вечер происшествия женщина с друзьями распивала алкоголь во дворе своего дома. Спустя время пьяный фигурант вышел к компании и спровоцировал конфликт с возлюбленной из-за личной неприязни.

– Между парой завязалась словесная ссора. Тогда подозреваемый поднялся домой за ножом, вернулся и несколько раз ударил им в живот женщины, – добавили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время злоумышленник задержан.