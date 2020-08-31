В Тюменской области открываются театры и концертные залы. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области завтра, 1 сентября, возобновляют свою работу театры, концертные и читальные залы. Об этом сообщил начальник управления финансов и развития отрасли областного департамента культуры Олег Мальцан.

По его словам, также совсем скоро, 7 сентября, откроют двери дома культуры и сельские клубы. А 15-го заработают учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

– Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 требует от персонала и посетителей учреждений культуры тщательного соблюдения правил безопасности и требований Роспотребнадзора. Для соблюдения социальной дистанции в театрах и концертных залах зрители будут сидеть в шахматном порядке. Это правило не распространяется на членов одной семьи или совместно проживающих людей, – рассказал Мальцан.

Он также отметил, что численность участников культурных мероприятий на открытом воздухе не должна превышать 50 человек. Для проведения занятий в творческих кружках и учреждениях дополнительного образования должно быть сформировано расписание, позволяющее разделять потоки участников. Из-за регулярной санобработки помещений в читальных залах библиотек посетители могут находиться не более двух часов. А в учреждениях дополнительного образования родителям запрещено дожидаться детей с занятий в помещениях.