Александр Моор напомнил о мерах поддержки для предпринимателей, пострадавших от пандемии Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Для смягчения последствий пандемии правительство Тюменской области разработало пакет мер поддержки для предпринимателей. В их числе: снижение налоговой нагрузки, уменьшение платежей по договорам аренды государственного и муниципального имущества, беззалоговые микрозаймы под льготную ставку. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на совместном заседании совета по улучшению инвестиционного климата и совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

– Важную роль в формировании мер поддержки сыграли общественные организации и ассоциации предпринимателей, – отметил Александр Моор.

Обратившись к предпринимательскому сообществу, глава региона подчеркнул, что сейчас не нужно обсуждать потери, которые понесла экономика, а следует делать выводы из ситуации и думать над будущим развитием. Александр Моор напомнил, что внешнеторговый оборот Тюменской области в первом полугодии сократился на 54,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

– От ограничительных мер в той или иной степени пострадали все отрасли экономики, – отметил губернатор.

Александр Моор предложил и дальше проводить встречи по отраслевому принципу, что позволит более детально и тщательно вникать в проблемы той или иной сферы бизнеса и быстрее находить решения.