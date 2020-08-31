Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 августа 2020 года увеличилось на 47 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 47 и составило 7 771 человека.

За последние сутки в России выявлено 4 993 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 83 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 405 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, выздоровело 809 387 человек.