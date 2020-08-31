В Тюменской области продолжился рост промышленного производства Фото: pixabay.com

Чтобы вывести региональную экономику на докризисный уровень из-за пандемии коронавируса, нужно приложить максимум усилий. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на совместном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

По словам главы региона, непростая экономическая обстановка привела к снижению доходов бизнеса и населения. Именно поэтому задачи по поддержке предпринимательского сообщества и созданию условий для ведения бизнеса сегодня актуальны как никогда.

Как отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев, между тем, в регионе продолжился рост промышленного производства. С января по июнь 2020 года показатель составил 128,6%, что выше, чем в целом по России.

- Рост промышленности обеспечен за счет обрабатывающих производств, индекс которых составил 171,2%. Размер отгруженной продукции промышленности на душу населения в 1,3 раза превышает среднероссийский уровень, - отметил Андрей Пантелеев.

По его словам, объём инвестиций в основной капитал в первом квартале 2020 года увеличился до 64,2 млрд рублей, что выше, чем за аналогичный период 2019 года. По объёму инвестиций на душу населения в январе-марте 2020 Тюменская область заняла 9 место среди российских регионов, и в 2,1 раза превысила среднероссийский показатель.