При каких условиях школы Тюмени закроют на карантин? Фото - pixabay.com.

Обязательное условие для закрытия на карантин класса, группы или даже всей школы – общая заболеваемость не менее 20%. Причем, в этом году это касается не только сезонных ОРВИ и гриппа, но и новой коронавирусной инфекции.

- Перед началом года мы оговорили все моменты с главным санитарным врачом области Галиной Шарухо, подход остается стандартным. При единичных случаях заболевания мы изолируем ребенка. Класс не отправляется на карантин, пока не будет превышения стандартного эпидемического порога, – сообщил Директор департамента образования Алексей Райдер.

Заместитель губернатор Тюменской области призвал родителей ответственно относиться к ситуации. Он посоветовал не отправлять своих детей в школу или детский сад даже с малейшими признаками ОРВИ.

Райдер также отметил, что услуга продленного дня в школах востребована, большинство образовательных учреждений ее сохранили. Даже если занятия у ребенка начинаются не с 8.30, а с 10.00, то он также может оставаться на продленке.