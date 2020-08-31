У тюменского озера Песьяное больше не будут складировать снег. Фото: Вадим Бегун

Участок у озера Песьяное в Тюмени исключен из мест размещения снега от уборки улиц зимой. Такого решения добилась природоохранная прокуратура, которая ранее провела проверку.

Согласно законодательству, в водные объекты нельзя сбрасывать снег и различный мусор. Однако в областной столице снег и лед с городских улиц вывозили на земельный участок, который расположен на водосборной площади реки Туры и в водоохранной зоне ручья Ключи.

– В Ленинский районный суд был направлен иск, обязывающий администрацию города принять меры по исключению попадания впредь неочищенных сточных вод и отходов от таяния снега и льда в Туру, Ключи и озеро Песьяное. В мае 2019 года суд удовлетворил требования и обязал администрацию до 1 января 2020 года устранить нарушения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В январе суд по ходатайству администрации отсрочил исполнение решения до 1 сентября. В настоящее время решение суда исполнено.