Тюменец пообещал убить обидчика друга за 11 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменском суде рассмотрели уголовное дело по обвинению в мошенничестве ранее судимого 33-летнего жителя Заводоуковска. В октябре 2019 года мужчина пообещал другу убить его обидчика, однако, как оказалось, зла он никому не желал.

– Осужденный встретился со знакомым в здании железнодорожного вокзала станции Тюмень и получил от него за совершение убийства 11 тысяч рублей по ранее достигнутой договоренности. После этого он скрылся и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел, что у него на иждивении находятся малолетние дети, и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.