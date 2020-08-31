На тюменской трассе насмерть сбили пенсионера. Фото - pixabay.com.

На 12-м километре Велижанского тракта сегодня, 31 августа, очевидцы обнаружили тело мужчины, которого сбил автомобиль. Виновника дорожного инцидента на месте происшествия не было.

– Водитель на машине, предположительно «Лада» 14-й или 15-й модели, скрылся с места аварии. Личность погибшего мужчины устанавливается. На вид ему около 65 лет, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Очевидцев этого инцидента просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 79-46-52. Водителю автоинспекторы предлагают самому явиться в группу розыска полка ДПС ГИБДД по адресу: Одесская, 16, передает «МегаТюмень».